258 kilo skunk ile 42 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi
İzmir'in Bayraklı ilçesinde emekli memurun evinde 258 kilo skunk ile 42 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde emekli memurun evinde 258 kilo skunk ile 42 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tepekule Mahallesi'ndeki bir evde yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı.
Ekiplerce eve düzenlenen operasyonda 258 kilo skunk ve 42 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Ev sahibi emekli memur gözaltına alındı.