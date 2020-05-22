258 bin 651 kişiye seyahat izni verildi İçişleri Bakanlığı seyahat izni verilen kişi sayısını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı seyahat izni verilen kişi sayısını açıkladı. Buna göre tam 258 bin kişiye izin verildi. İçişleri Bakanlığı, seyahat izin belgesi başvurusu onaylanan 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşlar ile refakatçilerinin sayısının 258 bin 651 olduğunu açıkladı.

İzinler, e-Devlet, İçişleri Bakanlığı, e-Başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden alındı.

(İHA)

Kaynak: İHA