257 kilo esrar ele geçirildi
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257 kilo esrar ele geçirildi

17.12.2020 12:07 | Son Güncelleme: 17.12.2020 12:11
257 kilo esrar ele geçirildi

Edirne'de Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerine yapılan operasyonda 257 kilogram esrar ele geçirildi.

Edirne'de Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerine yapılan operasyonda 257 kilogram esrar ele geçirildi.

Yunanistan'dan Türkiye'ye gelen yabancı plakalı bir tırı, yapılan analiz sonucu riskli olarak değerlendiren ekipler şüpheli aracı İpsala Gümrük Kapısına geldiğinde x-ray taramasına sevk etti. Söz konusu tırın x-ray taramasında dorsenin altında şüpheli yoğunluğa rastlandı.

Dorsenin tabanına dedektör köpeklerin de tepki vermesi üzerine, dorse kesilerek açıldı. Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yapılan aramada dorse tabanı altında oluşturulan gizli bölmelerin tamamının uyuşturucu madde ile doldurulduğu tespit edildi. Ele geçirilen 185 paket içerisinde 257 kilogram ağırlığındaki uyuşturucu maddenin uyuşturucu test cihazı ile yapılan analizinde esrar olduğu anlaşıldı.

Piyasa değeri yaklaşık 20 milyon 500 bin lira olan uyuşturucunun naklinde kullanılan araca el konulurken araç sürücüsü gözaltına alındı. Olaya ilişkin yürütülen soruşturmaya Edirne Narkotik Suçlarla Mücadele Savcılığı nezdinde devam ediliyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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