256 Bodrumlu şehidin isminin yer aldığı anıt törenle açıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bodrumlu şehitlerin isimlerinin yer aldığı "Şehitlik Anıtı" düzenlenen törenle açıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bodrumlu şehitlerin isimlerinin yer aldığı "Şehitlik Anıtı" düzenlenen törenle açıldı.

Çanakkale Savaşı, İstiklal Savaşı, Dumlupınar Denizaltısı, Kıbrıs Barış Harekatı ve terörle mücadelede şehit olan 256 Bodrumlunun ismi, belediye binası önünde Bodrum Belediyesi ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şubesi'nin ortak çalışmasıyla yaptırılan 4 metre uzunluktaki "Şehitlik Anıtı"nda yaşayacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kara Fatma, Seyit Onbaşı ve Mehmetçik kabartmalarının yer aldığı ve ilçede bulunan dünyanın 7 harikasından biri Halikarnas Mozolesi'nden esinlenerek yapılan anıt için 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğinin ardından bir açılış töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, şehitlerin isminin bu anıtta ölümsüzleştiğini dile getirerek "Bu vatan uğruna kanlarını, canlarını feda eden aziz şehitlerimiz anısına, onların hatırasına yakışır bir anıt için değerli Bodrum Muharip Gaziler Derneği başkanımızla birlikte bir çalışma yaptık. Doğru kayıtları hem ATASE Başkanlığı'ndan hem Milli Savunma Bakanlığı Arşiv Müdürlüğü'nden teyit ettik. Çanakkale Savaşı'ndan başlayarak Kurtuluş Savaşı, Kıbrıs ve terör şehitlerimizin hepsini bu anıtta ölümsüzleştirdik." ifadelerini kullandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak sözlerine başlayan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, "Bugün birlik ve beraberlik günüdür. Bizim için şehitlerimizi, gazilerimizi asla unutmayacağımız, unutturmayacağımız günlerdir. Bu anıt da bu anlamda çok önemli. Aslında burada bir anıtımız vardı ama bazı hatalar vardı. Yeni bir düzenleme ile Belediye Başkanlığımız anıtı daha güzel hale getirdi. Belediye Başkanlığımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Konuşmaların ardından Bodrum protokolü ve şehit yakınları tarafından Türk Bayrağına sarılı anıtın açılışı yapıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı