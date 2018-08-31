254 Kişilik İş İçin 15 Bin 723 Kişi Başvurdu

Sivas'ta, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda çalıştırılmak üzere alınacak 254 daimi işçi için 15 bin 723 kişi başvuru yaptı.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Sivas İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, müdürlüğe bağlı yurtlarda c¸alıs¸tırılmak u¨zere 60 gu¨venlik go¨revlisi, 152 temizlik go¨revlisi, 8 bakım onarım personeli, 13 iklimlendirme/kaloriferci, meslek kollarında daimi is¸c¸i ile temizlik meslek kolunda 14 engelli is¸c¸i ve 7 eski hu¨ku¨mlu¨ is¸c¸i olmak u¨zere toplam 254 daimi is¸c¸i alımı ic¸in I·S¸KUR u¨zerinden ulusal du¨zeyde 16-27 Agˆustos 2018 tarihleri arasında ilana c¸ıkıldığı belirtildi.

Alımı yapılacak 254 işçi için ilan sonucunda 15 bin 723 başvuru olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gu¨venlik go¨revlisi, bakım onarım go¨revlisi, iklimlendirme/kaloriferci personel aday listeleri 2016 Ortao¨gˆrenim KPPS sonuc¸larına go¨re I·S¸KUR tarafından belirlenerek il mu¨du¨rlu¨gˆu¨mu¨ze go¨nderilmis¸tir. Temizlik go¨revlisi, eski hu¨ku¨mlu¨ ve engelliler ic¸in ise Kredi Yurtlar Kurumu Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨mu¨zu¨n 17 Ağustos 2018 tarih ve 5534650 sayılı talimatına istinaden tu¨m illerimiz ile birlikte 3 Eylu¨l 2018 tarihinde saat 10.00'da noter huzurunda yapılacak kura c¸ekimi I·l Mu¨du¨rlu¨gˆu¨mu¨z tarafından 4 Eylu¨l Spor Salonu'nda aynı tarih ve saatte gerc¸ekles¸tirilecektir."