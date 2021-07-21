2514 - Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanlığı (MESU) ile İkili İşbirliği Seyahat Destek Programı Çağrıya Açıldı!
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanlığı (MESU) ile arasında mevcut İşbirliği çerçevesinde ortak seyahat projeleri desteklenecektir.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanlığı (MESU) ile arasında mevcut İşbirliği çerçevesinde ortak seyahat projeleri desteklenecektir.
Çağrı aşağıdaki tematik alanlarda açılacaktır:
Malzeme Bilimi
Sağlık, Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji (COVID-19 Araştırmaları dahil)
Yer ve Çevre Bilimleri
Dijitalleşme ve Bilgi Teknolojileri
Uzay Mühendisliği (İnsansız Hava Araçları dahil)
Enerji Teknolojileri
Son Başvuru Tarihi: 15 Eylül 2021, 17: 30 (TSİ)
E-imza Son Tarihi: 22 Eylül 2021, 17: 30 (TSİ)
Çağrı metni için lütfen tıklayınız.
Başvurular için Proje Başvuru Sistemi'ne buradan ulaşabilirsiniz.
Kaynak: Habermetre