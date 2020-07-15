251 ŞEHİT İÇİN 251 HATİM İNDİRİLDİ Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, DHA15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yılında o gece hayatını kaybeden 251 şehit için 251 hatim okundu.

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, DHA

15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yılında o gece hayatını kaybeden 251 şehit için 251 hatim okundu. Okunan hatimlerin duası, 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda İstanbul İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı tarafından yapıldı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında İstanbul Müftülüğü tarafından dün başlatılan "15 Temmuz Şehitleri Hatim Programı" bugün sona erdi. Edirnekapı 15 Temmuz Şehitliği'nde, ilk olarak Eyüpsultan Topçular Camii Müezzini Hüseyin Demirci'nin başlattığı Kur'an-ı Kerim hatim tilaveti, 30 hafızın katılımıyla bugün sabaha kadar sürdü. 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda önce Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleşti. Ardından okunan hatimlerin duası, İstanbul İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı tarafından yapıldı. Sabah saatlerinden itibaren anıtı ziyarete gelen vatandaşlar buradaki tilaveti ve duaya da katıldı.

Kaynak: DHA