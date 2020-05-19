2500 rakımlı Karataş Dağında Türk bayrağı açtılar
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2500 rakımlı Karataş Dağında Türk bayrağı açtılar

Bitlis'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

2500 rakımlı Karataş Dağında Türk bayrağı açtılar
19.05.2020 15:58 | Son Güncelleme: 19.05.2020 15:58

Bitlis'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Gök Meydan'da sosyal mesafe kurallarına uyularak düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na İl Gençlik ve Spor Müdürü Bilal Elkatmış, çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren programa, İl Gençlik ve Spor Müdür Yardımcısı Faruk Budak ve antrenörler de katıldı.

Öte yandan beraberindeki bazı antrenörlerle 2500 rakımlı Karataş Dağına çıkan Budak, burada Türk bayrağı açtı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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