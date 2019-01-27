2500 Rakımda Kayağa Yoğun İlgi

Bingöl'de doğunun önemli kayak merkezleri arasına girmeyi başaran Hesarek'i 1 ayda 35 bin kişi ziyaret etti

Bingöl merkeze bağlı Dikme köyü sınırlarında bulunan 2500 rakımlı, 1600 metrelik profesyonel, acemi ve çocuklar için beş pist, teleski, telesiyej ve baby lift mekanik sistemi ile 2016 yılında 20 milyon TL harcanarak açılan Hesarek Kayak Merkezi, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Bu yıl sadece 1 ayda 35 bin kişinin ziyaret ettiği kayak tesislerine olan ilgi dikkat çekiyor.

Öte yandan, Master Planı kapsamında kayak merkezinde yeni pistler, dağ evleri, yeni otellerin yapılmasının hedeflendiği bildirildi.

Merkezi ziyaret eden Vali Kadir Ekinci, kayak merkezini 1 ayda 35 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi. Geçtiğimiz yıl 100 binin üzerinde bir misafir ağırlandığını anımsatan Vali Ekinci, "Bölgede cazibe merkezi olan Bingöl'ümüz artık dördüncü sezonunu yaşayarak Hesarek Kayak Merkeziyle de ayrı bir cazibe merkezi olmuştur. Huzurun başkenti olan Bingöl'ümüzde adeta huzurun yayılması olan Hesarek Kayak Merkezi'mizi yaklaşık 1 ay önce açmış olduğumuz sezonla birlikte 35 binin üzerinde misafirimizle faaliyetlerimizi icra ediyoruz. İnşallah bundan sonra geçen yıl olduğu gibi 100 binin üzerinde katılımcıyla, misafirle hem Bingöl'de hem bölgede hem de tüm Türkiye'de hatta uluslararası düzeyde gelecek olan misafirlerimizle kayak merkezini daha etkin bir şekilde kullanacağız. Yaklaşık bin 600 metrelik pist uzunluğu ve 2 bin 500 rakımla birlikte ulusal ve uluslararası birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak çapta altyapıya sahip olan kayak merkezimiz tüm misafirlerini, Bingöl misafirperverliğiyle beklemektedir" dedi.

"Uluslararası düzeyde bir kayak merkezi olacak"

DAP Başkanlığı'nca Türkiye'de bir ilk olan Master Planı ile kayak merkezinin uluslararası bir düzeye geleceğini belirten Vali Ekinci, "DAP Başkanlığı'nın katkılarıyla Türkiye'de belki de ilk olan Master Planı ile birlikte kayak merkezimiz inşallah bundan sonra uluslararası düzeyde bir kayak merkezi olacak ve birçok yarışmaya ev sahipliği yapabilecektir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Bingöl'ümüzden çok değişik yaşlarda kabiliyetli gençlerimizin dereceye girdiği gibi inşallah uluslararası düzeyde dereceye girecek arkadaşlarımızı kayak merkezimizden çıkaracağız" diye konuştu.

Konuşmasını sürdüren Vali Ekinci, "Bingöl'ümüzün diğer turizm cazibe noktalarıyla birlikte özellikle kaplıcalarıyla ve yüzen adalarıyla birlikte termal turizminin kayak merkeziyle birleşmesiyle ve gelen misafirlerimizin 20 dakikalık bir mesafede hem soğuğu hem de sıcağı yaşayabileceği bir iklimi teneffüs etmesini imkan sağlayacak bu yatırımda hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ailesiyle birlikte yarıyıl tatilini geçirmek için Bingöl'e geldiklerini ve zamanlarının birçoğunu kayak merkezinde geçirdiklerini belirten Efe Uzunyayla ise, "Hesarek Kayak Merkezi çok güzel bir yer, çok güzel alanlar var. Yüksek yerlerden kaydım. Karı da çok efsane. Buraya gelmenizi tavsiye ederim" şeklinde konuştu. - BİNGÖL

Kaynak: İHA