250 TL TAKSİMETRE ÜCRETİ EKİPLERİ ŞÜPHELENDİRDİ; DİREKSİYON ALTINDAN DÜĞME ÇIKTI

EMİNÖNÜ, İSTANBUL (DHA) - EMİNÖNÜ'nde bir taksici, Aksaray'dan aldığı yolcuyu Eminönü'ne getirirken denetime takıldı. Taksimetrede 250 TL yazması ekipleri şüphelendirdi. Araçta yapılan incelemede taksimetreye ücretine müdahale ettiği düşünülen bir düğme bulundu. Taksi inceleme yapılmak üzere otoparka çekildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Eminönü'nde taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Trafikte taksiler durdurularak gerekli evrak ve belgeleri kontrol edildi. Ekipler ayrıca, sürücülerin seyir halinde cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri, araç yolcu kapasitesi ve taksimetreye yönelik kontrollerde yapıldı. Denetimlerde 4 taksiciye emniyet kemeri takmamaktan, 2 taksiciye de taksimetreden dolayı toplamda 3291 TL ceza kesildi.

DİREKSİYON ALTINDA ŞÜPHELENDİREN DÜĞME

Aksaray'dan aldığı turistleri Eminönü'ne getiren taksici denetime takıldı. Denetim yapan ekipler taksimetrede 250 TL yazmasından şüphelenerek araçta inceleme yaptı. Ayrıca ekipler, turistleri telefonda çevirmenle görüştürdü. Yapılan görüşmede turistlerin taksiye 10 dakika önce bindiği anlaşıldı. Ekipler araç üzerinde yaptığı incelemede direksiyon altında taksimetre ücretine müdahale ettiği düşünülen bir düğme buldu. Taksi, inceleme yapılmak üzere emniyet otoparkına çekildi. Taksici Göksel Zevkler ise yolcunun 'tur attır' dediğini iddia ederek gezdirdiğini söyledi.

Taksimetre ve emniyet kemerinden dolayı ceza kesilen taksici Osman Şahin, 'Emniyet kemeri takamıyorum. Çocukluğumdan beri üzerimde bir stres var. Ondan dolayı takmıyorum. Durak yolcusu 20 TL zaten yabancı değil ki Türk yolcu. Yakın mesafe olduğu için açmadım. 20 TL tutuyor zaten. Abartılacak bir durum yok" dedi. Bir diğer taksi şoförü de yeni yolcu indirdiği için emniyet kemeri takmayı unuttuğunu söyledi.