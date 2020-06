250 rehber, Aspendos'tan dünyaya 'sizi bekliyoruz' diye seslendi ANTALYA Aspendos Antik Tiyatrosu'nda bir araya gelen 250 turist rehberi, Türk opera sanatçısı ve tenor Hakan Aysev'in seslendirdiği 'Caruso' şarkısı eşliğinde, Türkiye'ye turist gönderen 90 ülke insanlarına 'We are waiting for you: Sizi bekliyoruz' sloganıyla davette bulundu.

ANTALYA Aspendos Antik Tiyatrosu'nda bir araya gelen 250 turist rehberi, Türk opera sanatçısı ve tenor Hakan Aysev'in seslendirdiği 'Caruso' şarkısı eşliğinde, Türkiye'ye turist gönderen 90 ülke insanlarına 'We are waiting for you: Sizi bekliyoruz' sloganıyla davette bulundu.

Antalya'da, dünyaca ünlü 2 bin yıllık Aspendos Antik Tiyatrosu'nda, Antalya Rehberler Odası (ARO), Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu işbirliğiyle, Türkiye'ye turist gönderen 90 ülkeye seslenmek için etkinlik gerçekleştirildi. Etkinliğe, 250 rehberin yanı sıra Türk opera sanatçısı Hakan Aysev katıldı. 90 ülkenin bayraklarıyla yapılan gösteride Aysev 'Caruso' şarkısını söyledi, rehberler ise 'We are waiting for you' diye seslendi.

ARO'nun düzenlediği projenin çok önemli olduğunu söyleyen Hakan Aysev, "Pandemiden dolayı, birçok ülkenin yaşadığını biz de yaşıyoruz ve dünyaya diyoruz ki, 'Gelin çünkü biz hazırlıklıyız.' Biz gelen turistleri koruyacak bütün önlemleri aldık. Türkiye'nin turizm cenneti olduğunu bu muhteşem Aspendos Tiyatrosu'nda göstermek istiyoruz. Ben de naçizane bir şarkı söyledim. Çok güzel bir proje ve seve seve bu projeye katıldım. Çok mutluyum burada olduğum için" diye konuştu. Ceketinin mendil cebinde gelincik çiçeği bulunduran Aysev, "Gelincik özellikle seçildi. Gelincik, hüzün ve ayrılığı temsil ediyor. Aspendos bomboş. Biz tabi ki sosyal mesafe korunarak insanlığın buraya gelmesini istiyoruz. O yüzden ben gelinciği boş tiyatrodan alıyorum. Herkes gelsin ki güller, karanfiller olsun bu tiyatroda" dedi.Tüm dünyaya Antalya'nın sesini duyurmak için Aspendos Antik Tiyatrosu'nda bir araya geldiklerini belirten ARO Başkanı Hayati Korucu, "Aspendos hem Antalya'nın hem Türkiye'nin çok güzel bir yeri. Çok özel bir konu. Özellikle Aspendos Tiyatrosu'nu seçtik. Bundan sonra durma değil, bir şey üretme zamanıdır. ARO ve tanıtım elçileri rehberler olarak 'Biz hazırız sizleri bekliyoruz' sloganıyla dünyaya seslenmek istedik" diye konuştu.

Türkiye'nin koronaya dünyada en iyi hazırlanan ülkelerden biri olduğunu söyleyen Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz ise "Dünyadaki turizm potansiyeli en yüksek ülkelerden biriyiz. Maalesef şu an Avrupa'da birtakım engellemeler var. Hem ülkemiz hem tarihi mekanlarımız turistlerden mahrum kalıyor. Turistler de bunu biliyor. Biz gerçekten hazırız ve bekliyoruz. Bu anlamda bir mesaj vermek istedik. Türkiye'nin turizmi başkenti Antalya'dan, Antalya'nın kalbi olarak Aspendos'tan bütün dünyaya güçlü bir sesle seslenmek istiyoruz. 250'ye yakın rehber bütün dünyaya, 'Biz buradayız sizi bekliyoruz' diye seslendik" dedi.

Kaynak: DHA