250 Polisle İnternet Kafelere Denetim

250 polisle internet kafelere denetim



ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yeni eğitim-öğretim yılına sayılı günler kala, 250 polisle internet kafelere denetim yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu'nun talimatıyla Şanlıurfa'da, 250 polisin görev aldığı denetimlerde toplam 65 internet kafe denetlendi. Yapılan denetlemelerde, 17 internet kafeye idari işlem uygulanırken, 167 kişi de kimlik tespitinden geçirildi.

Yapılan açıklamada, denetimlerin sıklıkla süreceği belirtildi.