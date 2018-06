Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki hizmet veren ve kentteki yolcuları Sabiha Gökçen Havaalanı'na ulaştıran 250 numaralı hatta yeni tarife belirlendi.

İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasındaki seferler, günün 24 saati kesintisiz olarak her saat başı yapılıyor. 60 ile 90 dakika arasında süren yolculuk ile vatandaşlar konforlu ve güvenli seyahat ile havalimanına ulaşıyor. İzmit- Sabiha Gökçen arası seyahatler şehirlerarası otobüs konforunda yapılıyor. Sabiha Gökçen Hava Limanı'na gitmek isteyen yolcular, İzmit Şehirler Arası Otobüs Terminali, İzmit, Derince ve Körfez'deki belirli duraklardan otobüse binebiliyorlar. İzmit Otogar ile Sabiha Gökçen Havaalanı arasında hizmet veren otobüsün ücretleri tam 14 TL, öğrenci 9 TL, indirimli 12 TL, paralı biniş ise 14,5 TL olarak belirlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş. tarafından Sabiha Gökçen Havalimanı'na yolcu taşıma hizmeti veren 250 Numaralı hattaki otobüsler konforlu bir yolculuk sunuyor. Sabiha Gökçen Hava Limanı'ndan yurt içi ve yurt dışına seyahat edecek Kocaelililer ve çevre illerden gelenler, İzmit Şehirler Arası Otobüs Terminali'nden başlayıp Körfez'e kadar devam eden duraklardan 250 numaralı hattaki otobüse binebiliyor. Ayrıca Gebze'deki vatandaşlar için de 250 G numaralı hat ile Gebze Otogar ve Sabiha Gökçen arasında hizmet veriliyor.

Gebze otogardan haftanın her günü sabah 05.00, akşam 22.00 arası her saat başı hareket ediyor. Sabiha Gökçen'den Gebze'ye ise haftanın her günü sabah saat 06.00 ile gece saat 23.00 arasında seferler gerçekleştiriliyor. Gebze Otogar ile Sabiha Gökçen Havaalanı arasında hizmet veren otobüsün ücretleri ise tam 8 TL, öğrenci 5 TL, indirimli 6,5 TL, paralı biniş 8,5 TL olarak belirlendi. - KOCAELİ