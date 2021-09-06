250 MOTOSİKLET TUTKUNU ŞANLIURFA'DA BULUŞTU
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250 MOTOSİKLET TUTKUNU ŞANLIURFA'DA BULUŞTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da buluşan 250 motosiklet tutkunu, kentin tarihi ve turistik mekanlarına dikkati çekmek için şehir turu attı.

ŞANLIURFA'da buluşan 250 motosiklet tutkunu, kentin tarihi ve turistik mekanlarına dikkati çekmek için şehir turu attı.

28 farklı ilden 150 motosiklet ile toplamda 250 kişilik Türk Riders Chopper Clup üyeleri Şanlıurfa'da buluştu. Kent merkezinde peş peşe şehir turu atan motosiklet tutkunları vatandaşların ilgisini çekti. UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Göbeklitepe, Urfa Kalesi, Kızılkoyun Nekropol alanı ve Balıklıgöl'ü motosikletleriyle gezen grup üyeleri, konik kubbeli evleriyle bilinen Harran ilçesi ile Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 'sakin şehir' ağına dahil edilen Halfeti ilçelerinde de tur attı. Motosiklet tutkunları özellikle Göbeklitepe'ye hayran kaldıklarını dile getirdi. Kulüp üyeleri gezinin düzenlenmesinde katkısı olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e ve misafirperver Şanlıurfa halkına da teşekkür etti.

250 MOTOSİKLET TUTKUNU ŞANLIURFA'DA BULUŞTU
250 MOTOSİKLET TUTKUNU ŞANLIURFA'DA BULUŞTU
250 MOTOSİKLET TUTKUNU ŞANLIURFA'DA BULUŞTU
250 MOTOSİKLET TUTKUNU ŞANLIURFA'DA BULUŞTU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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