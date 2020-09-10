250 Milyonluk Dev Projede Son Viraj Alındı Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu; "30 yıldır çözülemeyen arıtma tesisi sorununun görev süremiz içerisinde çözüme kavuşmasından ve bu dev projenin hayata geçmesine önayak olmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum" dedi.

"İlk adım, deprem sonrası şehrimize gelen Cumhurbaşkanımıza konunun arzı oldu"

İhale sürecinin takibi için bir süredir Ankara'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda temas halinde bulunan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Ocak ayında yaşadığımız depremin ardından ilimiz Pütürge ilçesine teşrif eden Sayın Cumhurbaşkanımıza atık su arıtma tesisimizin depremden de zarar görerek işlevselliğini yitirdiğini iletmiş ve yardımını talep etmiştik. Afet sonrası oluşan buruk atmosferde konuya büyük bir hassasiyet gösteren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları sonucu çalışmalar ivedilikle başlatılmıştı. Göreve geldiğimiz günden bu yana yoğun bir tempoyla üzerinde çalıştığımız ve 24 Eylül tarihinde ihalesi yapılacak olan Malatya 1.OSB Atıksu Arıtma Tesisi Projesi, Bakanlıktaki 3 günlük sıkı takibimizin ardından 9 Eylül Çarşamba günü ihale ilanına çıktı" dedi.

"Görev süremizde gerçekleşmesi büyük onur"

Mevcut arıtma tesislerinin Malatya sanayisinin ihtiyaçlarına cevap vermediğini, büyük çevresel sorunlara sebep olduğunu ve bunun yıllardan beri sürdüğüne dikkat çeken Sadıkoğlu, "Yıllardır kangrenleşen arıtma tesisi sorununun görev süremiz içerisinde çözüme kavuşması ve bu projenin hayata geçmesine önayak olmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum. Yaklaşık 250 Milyon TL değerindeki tesisin 24 ay sonunda faaliyete geçmesini hedefliyoruz. Günlük 80.000 m3 kapasite ile uzun yıllar sanayimizin arıtma yükünü taşıyacak tesis tamamlandığında sanayi atıklarının yarattığı çevre sorunlarının da önüne geçilmiş olacak" ifadelerini kullandı.

"Sayın Cumhurbaşkanımız gerekli talimatları vererek çalışmaların başlamasını sağladı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya gösterdiği hassasiyet ve ivedi talimatı neticesinde sürecin başladığına vurgu yapan Başkan Sadıkoğlu, "Depremin ardından ilimiz Pütürge ilçemizi ziyaret eden Sayın Cumhurbaşkanımıza konuyu arz etmemin ardından derhal bulunduğu noktada gerekli talimatları vererek çalışmaların başlamasını sağladı. Öncelikle sürecin başından sonuna ilgi ve desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Bakanlarımız Sayın Berat Albayrak ve Sayın Mustafa Varank ile sürece katkı sunan başta Öznur Çalık olmak üzere AK Parti Malatya Milletvekillerimize tüm hemşerilerimiz adına teşekkürlerimi iletiyorum. Malatya'mıza, sanayimize ve sanayicilerimize tekrar hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Mevcut arıtmanın revizyon ihalesi de 14 Eylül'de

Mevcut arıtma tesisinin revizyonu ve kapasite artırımı ihalesinin de 14 Eylül 2020 tarihinde yapılacağını belirten Başkan Sadıkoğlu, "Malatya OSB'miz için 14 Eylül'de ihaleye çıkacak, odamız koordinesinde hazırlanan ve Fırat Kalkınma Ajansı Cazibe Merkezleri Destek Programı hibe desteği kapsamında yapılacak 'Arıtma Tesisi Verimlilik ve Kapasite İyileştirme Projesi' 1 yıl içerisinde tamamlandığında mevcutta 24 bin m3/gün kapasitesi bulunan arıtma tesisimiz, güncel teknolojik ekipman ve sistemlerle yenileyerek 40 bin m3/gün kapasiteye ulaştırılacak. Hem mevcut arıtmanın kapasitesinin arttırılması hem de yeni bir arıtma tesisinin hizmete girmesiyle arıtma ünitelerimiz sanayi bölgelerimiz için belirlediğimiz gelişim hedeflerine uygun, çevreye duyarlı bir yapıya kavuşmuş olacak. Bu sayede Şahnahan Deresi'ndeki OSB kaynaklı kirlilik giderilerek o bölgedeki hemşerilerimizin mağduriyetleri son bulacaktır" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler