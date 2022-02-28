Hakkari'de 250 kilogram eroin ve 35 kilogram metamfetamin ele geçirildi
AA, Sertaç Bulur - Güncel
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de 250 kilogram eroin ile 35 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini bildirdi.
HAKKARİ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de 250 kilogram eroin ile 35 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini bildirdi.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hakkari'nin Yüksekova Akpınar Köyü'nde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 250 kilogram eroin ile 35 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini belirtti.
Bakan Soylu, "Gençlerimizi uyuşturucu batağına düşürmeye çalışanlara göz açtırmadan mücadeleye devam. Tebrikler Hakkari Jandarma." ifadelerine yer verdi.???????