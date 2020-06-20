250 dönümlük ekili alan kül oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

250 dönümlük ekili alan kül oldu

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında, 250 dönümlük ekili arazi kül oldu.

250 dönümlük ekili alan kül oldu
20.06.2020 14:36 | Son Güncelleme: 20.06.2020 14:49

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında, 250 dönümlük ekili arazi kül oldu.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Ballıbaba köyünde öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile yayılan alevler ekili alanlara ulaştı. Köylülerin traktörle müdahale ettiği yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 250 dönümlük ekili arazi küle dönerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti Haber
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor Haber
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı Haber
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor Haber
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu Haber
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı Haber
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Kış mevsiminde çekilmiş olanları değil, şu anı gösterelim
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Kış mevsiminde çekilmiş olanları değil, şu anı...
Fenerbahçe'nin Beşiktaşlı Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le anlaştığı ileri sürüldü
Fenerbahçe'nin Beşiktaşlı Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le anlaştığı ileri sürüldü
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar
Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar
Son Dakika: Akhisarspor'da Yılmaz Vural dahil toplam 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Akhisarspor'da Yılmaz Vural dahil toplam 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
BMW, 6 bin kişiyi işten çıkaracak
BMW, 6 bin kişiyi işten çıkaracak
İrlanda hava yolu şirketi Aer Lingus, koronavirüs nedeniyle 500 kişiyi işten çıkaracak
İrlanda hava yolu şirketi Aer Lingus, koronavirüs nedeniyle 500 kişiyi işten çıkaracak
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Inter'in efsane futbolcusu Mario Corso yaşamını yitirdi
Inter'in efsane futbolcusu Mario Corso yaşamını yitirdi
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı
Normalleşmeyle beraber vaka sayısının yükselişe geçtiği ülkemizde LGS sınavı için oluşan kalabalıklar endişelendirdi
Normalleşmeyle beraber vaka sayısının yükselişe geçtiği ülkemizde LGS sınavı için oluşan kalabalıklar...
Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti
Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti
Son Dakika: AK Parti, TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop'u aday gösterdi
Son Dakika: AK Parti, TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop'u aday gösterdi
Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı
Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi
ABD basını Trump'a parkinson dedi, Trump'tan ayakkabılarım kösele açıklaması geldi
ABD basını Trump'a parkinson dedi, Trump'tan ayakkabılarım kösele açıklaması geldi
Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi
Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi
Esra Erol'un programında kavga! Baba, çocuğunu alıkoyduğunu iddia ettiği kadının üzerine yürüdü
Esra Erol'un programında kavga! Baba, çocuğunu alıkoyduğunu iddia ettiği kadının üzerine yürüdü
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Fenerbahçe'den resmi Obradovic açıklaması: Ailesiyle görüşüp kararını gelecek hafta bildirecek
Fenerbahçe'den resmi Obradovic açıklaması: Ailesiyle görüşüp kararını gelecek hafta bildirecek
İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor
İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Mehmet Muş Mustafa Şentop Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sıla Murat Boz Demet Akalın Bülent Ersoy
Spor Okan Buruk Semih Özsoy Caner Erkin Nihat Özdemir Tahir Karapınar
Daha Fazla Su Lgs Dha Kadın
Şu an buradasınız: 250 dönümlük ekili alan kül oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.6.2020 15:01:43. #1.15#
title