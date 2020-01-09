250 bin liralık demir sacı satmaya çalışan dolandırıcılar yakalandı
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250 bin liralık demir sacı satmaya çalışan dolandırıcılar yakalandı

Hatay'dan Kayseri'ye götürülmesi gereken 250 bin lira değerindeki 41 ton demir sacı Gaziantep'te satmaya çalışan 4 şüpheli yakalandı.

09.01.2020 10:09 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:14
250 bin liralık demir sacı satmaya çalışan dolandırıcılar yakalandı

'dan 'ye götürülmesi gereken 250 bin lira değerindeki 41 ton demir sacı 'te satmaya çalışan 4 şüpheli yakalandı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, maddi değeri 250 bin TL olan 41 ton demir sac ele geçirildi. Ele geçirilen demir sacların Hatay'dan Kayseri'ye götürülmesi gerekirken nakliye dolandırıcılığı ile Gaziantep'e getirilerek satılmaya çalışıldığı belirlendi. Alınan ihbar üzerine, sacların satılmaya çalışıldığı Gaziantep Küsget Sanayi Sitesi'ne yapılan operasyonda toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanarak adli makamlara sevk edilen 4 şahıstan 3'ü tutuklanırken diğer şahıs hakkında ise adli işlem yapıldığı belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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