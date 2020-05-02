250 aileye gıda yardımı

Batman'da Türkiye Gençlik Konseyi 250 aileye gıda yardımı yaptı .

Batman'da Türkiye Gençlik Konseyi 250 aileye gıda yardımı yaptı .

Yardım kampanyası başlatan konsey üyesi gençler, daha önce tespit edilen ihtiyaç sahibi 250 ailenin evine gıda yardımı ulaştırdı.

Türkiye Gençlik Konseyi Batman İl Başkanı Fırat Baydar, koronavirüs salgını nedeniyle dar gelirli 250 aileye ulaştıklarını belirterek, yardımların peyderpey devam edeceğini söyledi.

Aileler de yapılan yardımlardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, yardım için teşekkür etti.

Kaynak: AA