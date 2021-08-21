25. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda AA'ya 6 ödül (2)

Türkiye Haber Kameramanları Derneği, 25. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda dereceye girenleri açıkladı.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği, 25. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda dereceye girenleri açıkladı.

Dernek Başkanı Aytekin Polatel, Türkiye Haber Kameramanları Derneğinde yaptığı basın toplantısında, 25 yıldır Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nı düzenlediklerini söyledi.

Yarışmanın hem ulusal hem de uluslararası medya kuruluşlarınca ilgiyle takip edilmesinin gurur verici olduğunu dile getiren Polatel, "Haberciler, kamuoyunu bilgilendirmek için canlarını feda edebilecek noktaya geldiler ve canlarını ortaya koyarak görev yaptılar. Görevlerini yaparken, bazen tepki topladılar bazen de övgü aldılar ama asli işleri olan kamuoyunu bilgilendirme görevlerini asla aksatmadılar." diye konuştu.

Habercilerin, dünyanın en sıcak bölgelerinde görev yapmalarından dolayı, çektikleri görüntülerin ülkelerin savaş ve barış kararı vermelerine neden olduğunu vurgulayan Polatel, yarışmaya katılan haber kameramanları ve muhabirlere teşekkür etti.

Yarışmaya 5 ülkeden 95 eser katıldı

Aytekin Polatel, salgından dolayı iki yıldır yarışmanın yapılamadığını hatırlatarak, "Bu yıl yarışmaya 5 ülkeden 95 eser katıldı ve dereceye girenler 1 Mart 2021'de jüri tarafından belirlendi." bilgisini verdi.

Her yıl 5 kategoride yapılan yarışmaya bu yıl "Dron Haber", "Dron Serbest Haber", "Dizi Haber" ve "Mansiyon" kategorilerinin de eklendiğini belirten Polatel, kategori sayısının 9'a yükseldiğini kaydetti.

AA'ya 6 ödül

Anadolu Ajansından (AA) "Yılın Haber Görüntüsü" kategorisinde Hisham Abu Shaqra, "Özel Haber" kategorisinde Bestami Bodruk, "Spor Haber" kategorisinde Yasin Dikme, "Dron Haber" kategorisinde Vural Elibol, "Dron Serbest" kategorisinde Özkan Bilgin, Şeker-İş Sendikası Özel Ödülü'ne ise Özgür Tiran ve Ufuk Ertop layık görüldü.

Diğer ödül alan isimler şöyle:

"Yılın Haber Görüntüsü" kategorisinde CNN Türk'ten Ahmet Akpolat, Habertürk'ten Hasan Dönmez, A Haber'den Kadir Mercan ve Kerim Ulak, Haber Global'den İbrahim Kördemirci, A Haber-A News'ten Mehmet Tekin ve NTV'den Namık Okutan.

"Özel Haber" kategorisinde ATV'den Ömer Er ve Özlem Aktay, TRT World'den Erman Yüksel, Onur Doğan ve Nihat Yayman, TRT Haber'den Seyit Taşdelen, Berrin Yücesan, Oğuz Karatoprak, Elif Akkuş, Sabahnur Sayılgan, Mikail Sevinç ve Şemi Demirel.

"Röportaj" kategorisinde Demirören Haber Ajansı'ndan (DHA) Burak Emek, Haber Global'den ise İbrahim Bayram ve Hasan Uylaş.

"Serbest Haber "kategorisinde Haber Global'den İbrahim Kördemirci.

"Spor Haber" kategorisinde CNN Türk'ten Mehmet Bulut ve Damla Uğurlutürk.

"Dron Haber" kategorisinde TRT Arabi'den Şaban Nazır Ömür.

"Dron Serbest" kategorisinde İhlas Haber Ajansı'ndan (İHA) Ahmet Faruk Sarıkoç.

"Dizi Haber" kategorisinde TRT Haber'den Ahmet Görmez, İhsan Kırkbeşoğlu, Tahsin Özkan ve Bülent Uzun, CNN Türk'ten Hilmi Yaşa, Halil Kahraman ve Fulya Öztürk.

"Mansiyon" kategorisi kapsamında Jüri Özel Ödülü A Haber-A Para'dan Mutlu Şimşek, Yönetim Kurulu Özel Ödülü TRT Haber Kamera Servisi, Şeker-İş Sendikası Özel Ödülü Ufuk Ertop, Öz Sağlık-İş Özel Ödülü TRT Haber'den Murat Can Öztürk."

Yarışma Özel Ödülü Azerbaycan'a

Öte yandan yarışma kapsamında, Azerbaycan ile Ermenistan çatışmasında Kelbecer bölgesinde görev yaparken Ermeni güçlerinin döşediği mayına basarak hayatını kaybeden Azerbaycan Devlet Haber Ajansı muhabiri Meherrem İbrahimov ve Azerbaycan Devlet Televizyonu kameramanı Sirac Abişov adına Azerbaycan Devlet Televizyonu muhabiri Anar Şuşalı, kameraman İlkin Mehtiyev ve Daşgın Abdulayev'e Özel Ödül verilecek.

Jüri Özel Ödülü'nü ise beğeni toplayan Türkiye Polis Radyosu hak kazandı.

Meslekte Vefa Ödülü'ne ise Türker Bektaş ve Gülay Demir layık görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey