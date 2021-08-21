25. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması sonuçları açıklandı

Koronavirüs salgını nedeniyle iki yıldır yapılamayan Türkiye Haber Kameramanları Derneği 25. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'na bu yıl 5 ülkeden 95 eser katıldı. Yarışma sonuçları ise Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından düzenlenen basın açıklamasıyla duyuruldu.

25. Zoom Uluslararası haber görüntüleri yarışması sonuçlarını açıklayan Dernek Başkanı Aytekin Polatel, düzenlenen yarışmanın ulusal ve uluslararası medya kuruluşları tarafından takip ediliyor olması dolayısıyla gurur duyduklarını belirtti.

3 YENİ KATEGORİ EKLENDİ

Yönetim kurulu her yıl 5 kategoride yapılan yarışmaya bu yıl ilk defa 3 kategori daha eklemesine karar verdi. Bu kategoriler; drone haber, drone serbest haber ve dizi haber kategorileri olarak açıklandı.

Pandemi dolayısıyla iki yıldır yarışmanın yapılamadığına dikkat çeken Polatel, "Dünyanın en sıcak bölgelerinde görev yapan medya çalışanları olduğumuzdan dolayı çektiğimiz haber görüntüleri ülkelerin savaş ve barış kararı vermelerine neden olduğunun da bilincindeyiz. Bu kapsamada yarışmaya katılan haber kameramanları ve muhabirlerine göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

YARIŞMANIN TÜM KATEGORİLERİ

1- Yılın haber görüntüsü

2- Özel haber kategorisi

3- Röportaj haber kategorisi

4- Serbest haber

5- Spor haber kategorisinde Spor Toto Özel Ödülü

6- Drone haber

7- Drone serbest kategori

8- Dizi haber

9- Mansiyon ödülleri

Meslekte vefa ve onur ödülü

Jüri özel ödülü

THKD Yönetim Kurulu özel ödülü

Öz sağlık işçileri sendikası özel ödülü

Şeker iş özel ödülü

Ödül kazananlar ise şu şekilde;

Yarışmada Onur Ödülü'nü ise Azerbaycan Devlet Televizyonu Muhabiri Anar Şuşalı ve kameraman İlkin Mehtiyev ile Daşgın Abdullayev kazandı. Jüri Özel Ödülünü ise yanıtım videosu ile beğeni toplayan Türkiye Polis Radyosu aldı.