25 Yıllık Yürüme Güçlüğü Protez Ameliyatla Sona Erdi

KONYA(İHA) – Konya'da 25 yıldır yürüme güçlüğü çeken 60 yaşındaki kadın, protez ameliyatla sağlığına kavuştu.

7 yıl önce sağ dizinden ameliyat olan Aysel Akçay ağrıları sona ermeyip sol dizinde de rahatsızlık başladı. Konya Hospital'e başvuran ev hanımı Akçay, ağrılarından dolayı yerinden kalkamadığını, yürüyemediğini anlatarak, "Şikayetim 25 yıl önce başladı. En son yürüyememeye başladım. Bir doktorumun tavsiyesi üzerine buraya geldim ve ameliyat oldum. Ameliyat olmadan önce yürüyemiyordum. Evin içinden çıkamıyordum. Dışarıya, çarşıya, pazara çıkamıyordum. Zamanımı 4 duvar arasında geçiriyordum. Zorlandığım da eşimin koluna girerek yürümeye çalışıyordum. Ameliyat kararımı bu şekilde verdim. Yani son çare geldim, güvenerek geldim" dedi.

Eşinin ameliyat öncesi zorluklar çektiğini belirten Fuat Akçay (62), "Ben yalnız çarşıya, pazara gidiyordum. Eşim yoktu. Eşim ile gidip geldiğimde de eşim beş adım yürüyemiyordu. Onun için sıkıntılar oluyordu. Şimdi inanıyorum eşimle beraber çarşı, pazar gezebileceğiz" ifadelerini kullandı.

"Hastamız ameliyat sonrası yürümeye başladı"

Ortopedi ve Tramvatoloji Uzmanı Prof.Dr. Tunç Cevat Öğün, hastanın ameliyat sonucunda yürümeye başlayacağını kaydetti. Öğün, "60 yaşında olan hastamızın sol dizde ağrı, şişlik, merdiven inip çıkamama ve yürüyememe şikayetleri vardı. Şikayetlerinin uzun zaman devam edip hiçbir şekilde ilaç, fizik tedavi ve masaj ile geçmediğini söyleyerek bize başvurdu. Kendisine protez ameliyatı önerdik. Protez ameliyatı başarılı bir şekilde yapıldı. Şu an aktif olarak yürüyüp merdiven inip, çıkıp, oturup kalkabilen hastamız aktif hayatını devam ettirebilmektedir" dedi. - KONYA