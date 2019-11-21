25 YILLIK KARISINI ÖLDÜREN SANIĞA MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

21.11.2019 10:53 | Son Güncelleme: 21.11.2019 11:33

BAĞCILAR'da kendisinden boşanmak isteyen 25 yıllık eşi Meral Topçu'yu (45) sokak ortasında silahla ateş ederek öldüren Hakkı Topçu (48), ı "eşi kasten öldürmeö suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanığın sabıkasız oluşu, suçun işlenmesinden sonraki pişmanlığı ve duruşmada gözlemlenen iyi halini dikkate alarak cezayı, müebbete çevirdi.

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya tutuklu olarak yargılanan sanık Hakkı Topçu ve avukatı katıldı. Duruşma, sanık Hasan Topçu'nun esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasıyla başladı. Önceki duruşmalardaki ifadelerinin geçerli olduğunu belirten Topçu, savunmasında, "Ben karımı seviyordum. Çalıştığı hastanede kaldığı geceler geç gelmesi, bilgim dışında Ankara'ya gitmesi bende şüphe uyandırdı. Evde de yatağını ayırıp bana soğuk davranıyordu. Olay günü de eve dönmeye ikna etmek için gitmiştim. Tüm şüphelilere rağmen eve dönmesini istedim" dedi. Olay anında eşinin '25 senemi yedin' diyerek hakaret ettiğini öne süren Topçu, "Sözler ipleri kopardı. İstemeyerek vurdum. Yere düştüğünü görünce kendimi de kafamdan vurdum, ölmedim. Çok pişmanım.ö

CEZADA İNDİRİM UYGULANDI

Mahkeme, sanık avukatının beyanının alınmasının ardından Hakkı Topçu'ya son sözünü sordu. Topçu, "Sayın Başkanım, Allah için çok pişmanımö dedi. Dosyayı inceleyen mahkeme heyeti, incelenecek ve araştırılacak başka bir husus olmadığına kanaat getirerek kararını açıkladı. Sanık Topçu, üzerine atılı "eşi kasten öldürmeö suçunu işlediği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.Mahkeme sanığın sabıkasız oluşu, suçun işlenmesinden sonraki pişmanlığı ve duruşmada gözlemlenen iyi halini dikkate alarak cezayı, müebbet hapis cezasına çevirdi. Mahkeme ayrıca sanığın "Ruhsatsız silah bulundurma veya taşımaö suçundan 6 bin 500 lira para cezası ödemesine hükmetti.

İDDİANAMEDENBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamenin görüntü inceleme tutanağında, Hakkı Topcu'nun, Meral Topcu'yu durdurması ile eylemi gerçekleştirmesi arasında 8 saniyelik bir süre bulunduğunu, dolayısıyla eşi ile konuşmak amacıyla gidip ikna edemediği iddiasının gerçek olmadığını vurguladı. İddianamede Hakkı Topcu'nun daha önceden aldığı karar doğrultusunda öldürme eylemini tasarlayarak gerçekleştirdiğinin belirlendiği ifade edildi. İddianamede Hakkı Topcu'nun "Eşi tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep ediliyordu.

Görüntü dökümü: ---------------------

-ARŞİV

Kaynak: DHA