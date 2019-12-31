25 yıldır eşinin gören gözü oldu

31.12.2019 15:35 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:36

BURDUR'da oturan Nuri Göktaş (68), yaklaşık 25 yıldır gözleri görmeyen 44 yıllık eşi Zeliha Göktaş'ın (63) gören gözü oldu. Nuri Göktaş, "Evliliğimizin sırrı Allah'a binlerce şükür; o beni saydı, ben onu sevdim. Böyle devam edip gidiyoruz" dedi.

Behçet hastalığı nedeniyle yaklaşık 25 yıl önce görme yetisini kaybeden Zeliha Göktaş'ın en büyük yardımcısı 44 yıllık eşi Nuri Göktaş oldu. Eşinin hastalık sonucu önce görme yetisini kaybettiğini, daha sonra ayakta duramaz hale geldiğini anlatan Nuri Göktaş, onun yanından bir an olsun ayrılmadı. Nuri Göktaş, "44 yıl önce ablamın sayesinde tanıştık, evlendik. 3'ü kız, 1'i erkek 4 çocuğumuz var. Evliliğimizin sırrı Allah'a binlerce şükür; o beni saydı, ben onu sevdim. Böyle devam edip gidiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA