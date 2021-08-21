25 yıldır dondurma üretimi yapan Nayle Koç, mesleği diğer kadınlara da öğretmek için kurs veriyor
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25 yıldır dondurma üretimi yapan Nayle Koç, mesleği diğer kadınlara da öğretmek için kurs veriyor

25 yıldır dondurma üretimi yapan Nayle Koç, mesleği diğer kadınlara da öğretmek için kurs veriyor
Anadolu Ajansı / Ümit Ceylan - Haberler | Güncel

Samsun'un Bafra ilçesinde eşinden öğrendiği dondurmacılığı 25 yıldır sürdüren Nayle Koç, ev hanımlarına bu mesleğini öğretmek için kurs veriyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde eşinden öğrendiği dondurmacılığı 25 yıldır sürdüren Nayle Koç, ev hanımlarına bu mesleğini öğretmek için kurs veriyor.

Koç, Halk Eğitim Merkezi ile İŞKUR iş birliğiyle açılan kursa katılan ev hanımlarına dondurma yapmayı öğretiyor.

Nayle Koç, AA muhabirine, dondurma yapmayı eşinden öğrendiğini, 25 yıldır eşiyle birlikte dondurma üretimini sürdürdüklerini söyledi.

Ustalık belgesini ise 2015 yılında aldığını belirten Koç, ardından Halk Eğitim Merkezi ile görüşerek kadınlara dondurma üretimini öğretmek istediğini söylediğini aktardı.

Kadınların meslek edinerek ev ekonomilerine katkı sağlamalarını istediğini dile getiren Koç, "Halk Eğitim Merkezi talebimi uygun gördü. İŞKUR desteğiyle kursa katılan hanımların ufak da olsa harçlık almaları sağlandı. 2017 yılından bu yana kurslarımız devam ediyoruz. Şu anda 3 aylık bir eğitim kursumuz var, bunu devam ettiriyoruz." dedi.

Kadınların girdiği işlerde başarılı olacağına inandığını vurgulayan Koç, "Hanımlar yapınca daha hijyenik ortamda üretim yapılacağını biliyorum. Çünkü biz kadınlar öyleyiz. Ayrıca Bafra dondurması Türkiye'nin hiçbir yerinde yok. Hanımlar olarak dondurma kooperatifi kurmak istiyoruz. Büyüklerimizden bu konuda destek bekliyoruz. Hanımlar mutlaka bu işi başarmalıdır." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Ceylan

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