25 yıl sonra kar sürprizi ile uyandılar
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25 yıl sonra kar sürprizi ile uyandılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
25 yıl sonra kar sürprizi ile uyandılar

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesi Dağküplü mahallesi halkı, 25 yıllık aradan sonra ilk defa nisan ayının ortasında kar yağışına uyanmanın şaşkınlığını yaşadılar.

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Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesi Dağküplü mahallesi halkı, 25 yıllık aradan sonra ilk defa nisan ayının ortasında kar yağışına uyanmanın şaşkınlığını yaşadılar. Yağış sebebi ile erken saatlerde ise bazı araçlar Sarıcakaya yolunda mahsur kaldı.

Eskişehir'de gece başlayan sabah saatlerinde de devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Sarıcakaya ilçesinin bazı bölgelerinde yer yer kalınlığı 20 santimetreyi geçen kar, nisan ayının ortasında vatandaşlar şaşırdı. Yaklaşık 25 yılın ardından nisan ayındaki yoğun kar yağışı Dağküplü Mahallesi sakinlerini de sevindirdi.

"En son 1997'de böyle olmuştu"

Sabah uyanınca kar sürpriziyle karşılaştıklarını belirten Dağküplü Mahalle Muhtarı Ahmet Yalçın, yağışın toprak için çok önemli olduğunu söyledi. Nisan ayında kar yağışının en son 1997 yılında gerçekleştiğini belirten Yalçın, "En son 1995-97 yıllarında böyle bir kar yağmıştı. Yollar kar nedeniyle 3-4 gün kapanmıştı. Bu sene de böyle oldu, kar yeniden geldi. Çiftçimizin yüzü gülecek inşallah. Bu kardan sonra sıkıntılarımız bitecek. Toprak doyumunu aldı. Kar yağışı sabah ezandan sonra başladı. Sabah saat 9 civarında yollar sıkıntılıydı. Ondan sonra ekipler çalışmalarını sürdürerek yolları açmaya başladı." dedi.

Bazı mahalle sakinleri ise kar yağışı sonrası oluşan görüntüleri cep telefonlarından fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi.

Bu arada, sabah Sarıcakaya yolunda seyreden bazı araçlar yolda kalırken sürücüler güçlük yaşadı. İlerleyen saatlerde yolların açılmasının ardından araçlar ilerlemeye devam ettiler. - ESKİŞEHİR

25 yıl sonra kar sürprizi ile uyandılar
25 yıl sonra kar sürprizi ile uyandılar
25 yıl sonra kar sürprizi ile uyandılar
25 yıl sonra kar sürprizi ile uyandılar
25 yıl sonra kar sürprizi ile uyandılar
25 yıl sonra kar sürprizi ile uyandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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