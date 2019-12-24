25 yıl saklandı, koyun otlatırken yakalandı

24.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:14

Muş'ta 25 yıl önce "kan davası" nedeniyle 11 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı silahlı kavganın faillerinden olduğu gerekçesiyle aranan zanlı, koyun otlatırken yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 28 Mayıs 1994'te Sürügüden köyünde 11 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı silahlı kavga olayıyla ilgili aranan ve Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "Kan gütme saikiyle öldürme" suçundan 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ali Toksun'un Muş'un merkez Boyuncuk köyünde bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Koyun sürüsünün içine gizlenmeye çalıştı

Jandarma ekiplerinin köyde arama yaptığını fark eden Toksun, otlattığı koyun sürüsünün içine gizlenerek kurtulmaya çalıştı.

Ekipler, Toksun'u saklandığı yerde üzerinde sahte kimlikle yakaladı.

Gözaltına alınan Toksun, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA