25 yıl önce PKK'ya katılan 2 terörist, ikna çalışmasıyla teslim oldu
25 yıl önce PKK'ya katılan 2 terörist, ikna çalışmasıyla teslim olduHAKKARİ'de, ikna çabası sonucunda, 1994 yılında terör örgütü PKK'ya katılan 2 terörist, silahsız ve techizatsız olarak jandarma ekiplerine teslim oldu.
25 yıl önce PKK'ya katılan 2 terörist, ikna çalışmasıyla teslim oldu
HAKKARİ'de, ikna çabası sonucunda, 1994 yılında terör örgütü PKK'ya katılan 2 terörist, silahsız ve techizatsız olarak jandarma ekiplerine teslim oldu.
Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği, ikna edilen 2 PKK'lı teröristin jandarma ekiplerine teslim olduğu, teröristlerin 1994 yılında örgüte katıldıkları ve 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından arandıkları bildirildi.
Kaynak: DHA
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