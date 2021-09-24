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25 yıl önce bir kanunla başlayan müzik merakıyla evini müzeye çevirdi

İhlas Haber Ajansı / Metin Başar - Haberler | Güncel

25 yıl önce bir kanunla başlayan müzik merakıyla evini müzeye çevirdi -Müzik meraklısı mimar, evinde binden fazla enstrüman bulunduruyor Üsküdar'da yaşayan mimar Zeki Bülent Ağcabay, 25 yıl önce bir kanunla başlayan müzik merakı sonucu evini müzeye çevirdi.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (İHA) - 25 yıl önce bir kanunla başlayan müzik merakıyla evini müzeye çevirdi

- Müzik meraklısı mimar, evinde binden fazla enstrüman bulunduruyor

İSTANBUL - Üsküdar'da yaşayan mimar Zeki Bülent Ağcabay, 25 yıl önce bir kanunla başlayan müzik merakı sonucu evini müzeye çevirdi. Ağcabay, dünyanın değişik ülkelerinden elde ettiği bin adetten fazla müzik aletini evinde sergilerken, garajını da enstrüman tamir atölyesi olarak kullanıyor.

Asıl mesleği mimarlık olan Zeki Bülent Ağacabay'ın bine yakın müzik aletini biriktirerek müzeye çevirdiği evi İstanbul'un Üsküdar'da Kurşunlu Medresesi Sokakta bulunuyor. Bir diğer adı ise Kaanuni Meşk Meclisi olan müzede farklı kültürlere ait çeşitli enstrümanlar yer alıyor. 25 yıl önce bir kanunla başlayarak, çeşitli müzik aletlerini biriktirdiğini söyleyen Zeki Bülent Ağcabay'ın evinde ud, keman, tambur, davul, santur, piyano gibi enstrümanlar sergileniyor. Evde bulunan enstrümanlar arasında yaklaşık yüz yıldan dört yüz yıllığa kadar eserler yer alıyor. Ayrıca Ağcabay evinin alt katında bulunan atölyede hasarlı enstrümanları tadilattan geçirip müzeye kazandırıyor.

"Müziğe olan merakımı abartınca yaklaşık bin enstrümanlık koleksiyonum oluştu"

Müziğe ilgisinin küçük yaşlardan beri olduğunu söyleyen Mimar Zeki Bülent Ağcabay, "Gaziantep'te küçük yaşlarda müzikle ilgilenirdim, eğitim hayatıma da müzikle ilgili küçük çaplı ilgilenmelerim oldu. Asıl mesleğim mimarlık, Antep'ten İstanbul'a geldik. İstanbul'da mesleki olarak yoğun bir çalışma hayatım oldu. İş hayatında yorulduğumu hissedip, kendime biraz hobiler edinmek adına tekrar müziğe döndüm. Yaklaşık 25 yıldır hem müzikle uğraşıp, ardından enstrümanlar ile ilgili arkadaşlar edindim. Müziğe olan merakımı abartınca yaklaşık bin enstrümanlık koleksiyonum oluştu. Ayrıca enstrüman tamirinden de anlıyorum. Bir takım performansı olmayan tarihi enstrümanları bulduğumda, onları performanslı hale getirip, bakımlarını yapıp müzeye kazandırıyorum. Bu tutkunun çalışmanın bizden sonraki nesillere de bir faydası olur diye düşünüyorum" diye konuştu.

25 yıl önce bir kanunla başlayan müzik merakıyla evini müzeye çevirdi

25 yıl önce bir kanunla başlayan müzik merakıyla evini müzeye çevirdi

25 yıl önce bir kanunla başlayan müzik merakıyla evini müzeye çevirdi

25 yıl önce bir kanunla başlayan müzik merakıyla evini müzeye çevirdi

25 yıl önce bir kanunla başlayan müzik merakıyla evini müzeye çevirdi

25 yıl önce bir kanunla başlayan müzik merakıyla evini müzeye çevirdi

25 yıl önce bir kanunla başlayan müzik merakıyla evini müzeye çevirdi

25 yıl önce bir kanunla başlayan müzik merakıyla evini müzeye çevirdi
İhlas Haber Ajansı / Metin Başar - Son Dakika Haberleri
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