25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisini jandarma yakaladı
Niğde il Jandarma Komutanlığı ekipleri 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariyi yakaladı.
20.07.2020 17:52 | Son Güncelleme: 20.07.2020 18:20
Niğde il Jandarma Komutanlığı ekipleri 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariyi yakaladı.
Niğde İl Jandarma komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalarda hakkında çeşitli suçlardan aranan 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan C.E isimli şahsı Çiftlik ilçesine bağlı Divarlı kasabasında yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Niğde kapalı Cezaevine gönderildi. - NİĞDE
Kaynak: İHA