25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisini jandarma yakaladı Niğde il Jandarma Komutanlığı ekipleri 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariyi yakaladı.

Niğde il Jandarma Komutanlığı ekipleri 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariyi yakaladı.

Niğde İl Jandarma komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalarda hakkında çeşitli suçlardan aranan 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan C.E isimli şahsı Çiftlik ilçesine bağlı Divarlı kasabasında yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Niğde kapalı Cezaevine gönderildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA