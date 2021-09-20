25 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞÜPHELİ ÜSKÜDAR'DA YAKALANDI - Haberler
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25 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞÜPHELİ ÜSKÜDAR'DA YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇENGELKÖY'de oğlunu okul önünde öldüren kişinin babasını öldüren ve hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hüseyin Sancaktutan Üsküdar'da yakalandı.

ÇENGELKÖY'de oğlunu okul önünde öldüren kişinin babasını öldüren ve hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hüseyin Sancaktutan Üsküdar'da yakalandı. Çengelköy'de 2005 yılında Hüseyin Sancaktutan'ın oğlu okul önünde Seçkin K. tarafından öldürüldü. Sancaktutan bunun üzerine Seçkin K.'nın evini basıp babası Dursun K.'yi başından vurarak öldürdü. Yakalanan ve hakim karşısına çıkan Hüseyin Sancaktutan hapis cezasına çarptırıldı.  Sancaktutan, 2019 yılında geçtiği açık cezaevinden firar etti. 2 yıldır her yerde aranan Hüseyin Sancaktutan Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde dün Üsküdar'da babasının evinde yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen Sancaktutan'ın "Kasten adam öldürme" suçundan da suç kaydının bulunduğu belirtildi. Hüseyin Sancaktutan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- İstanbu

25 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞÜPHELİ ÜSKÜDAR'DA YAKALANDI

25 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞÜPHELİ ÜSKÜDAR'DA YAKALANDI

25 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞÜPHELİ ÜSKÜDAR'DA YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: 25 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞÜPHELİ ÜSKÜDAR'DA YAKALANDI - Haberler
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