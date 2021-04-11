25 yıl hapisle aranan hükümlü, kovalamacayla yakalandı
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25 yıl hapisle aranan hükümlü, kovalamacayla yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK - Haberler | Güncel
25 yıl hapisle aranan hükümlü, kovalamacayla yakalandı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A., polis tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A., polis tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

Prof. Dr. Muammer Aksoy Mahallesi'nde, devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan kişi koşarak, kaçmaya başladı. Polis, şüphelinin peşine düştü. Kovalamaca sonucu yakalanan şüphelinin sorgusunda hakkında çeşitli suçlardan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A., olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan E.A., polisteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanıp, Nazilli Cezaevi'ne gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK

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