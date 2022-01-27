25 yıl hapisle aranan cinayet hükümlüsü, sahte kimlikle yakalandı - Haberler
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25 yıl hapisle aranan cinayet hükümlüsü, sahte kimlikle yakalandı

Demirören Haber Ajansı, Burak Can - Güncel
25 yıl hapisle aranan cinayet hükümlüsü, sahte kimlikle yakalandı

KIRIKKALE'de 'kasten adam öldürme' suçundan hakkında 25 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü C.F.Z., jandarma ekipleri tarafından sahte kimlikle yakalandı.

KIRIKKALE'de 'kasten adam öldürme' suçundan hakkında 25 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü C.F.Z., jandarma ekipleri tarafından sahte kimlikle yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'kasten adam öldürme' suçundan hakkında 25 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.F.Z.'nin Hasandede köyüne geleceği bilgisi üzerine belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan C.F.Z.'nin üzerinde S.D. adına düzenlenmiş sahte kimlik bulundu. 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan da hakkında işlem yapılan C.F.Z., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Güncel

Jandarma, Güncel, Haber

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