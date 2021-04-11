25 yıl hapis cezası ile aranıyordu, yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 25 yıl hapis cezası ile aranan şahıs polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 25 yıl hapis cezası ile aranan şahıs polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli'de ekiplerin bir süredir takip ettiği hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. isimli şüpheli Nazilli Prf. Muammer Aksoy Mahallesi'nde filmleri kovalamaca sonucu yakalandı. Ekiplerin dur ikazlarına rağmen koşarak kaçmaya başlayan şüpheli çok geçmeden önünü kesen polis ekibi tarafından yakalandı. Şahıs işlemlerinin ardından ceza evine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı