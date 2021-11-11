25 yıl hapis cezası ile aranan dolandırıcı, Nazilli'de yakalandı - Haberler
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25 yıl hapis cezası ile aranan dolandırıcı, Nazilli'de yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
25 yıl hapis cezası ile aranan dolandırıcı, Nazilli'de yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde dolandırıcılık suçundan 25 yıl hapis cezası ile aranan şahıs polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla Nazilli'de yakalandı.

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde dolandırıcılık suçundan 25 yıl hapis cezası ile aranan şahıs polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla Nazilli'de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri birçok dolandırıcılık suçundan toplam 25 yıl hapis cezası bulunan ve 4 yıldır polisten kaçan U.Ş isimli şahsın araçla Nazilli'ye geleceği bilgisine ulaştı. Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri şüpheli aracı takibe aldı. Ekiplerin ikazına uymayan şüpheli kaçmaya başladı. Şehir içinde uzun süre kovalandıktan sonra durdurulan araçta bulanan U.Ş kıskıvrak yakalandı. Durdurulan araçta arama yapan ekipler 3.15 gram uyuşturucu madde ele geçirirken şüpheli şahıs adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

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