25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, polis kontrolünde yakalandı
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25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, polis kontrolünde yakalandı

22.01.2021 08:31 | Son Güncelleme: 22.01.2021 08:35
25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, polis kontrolünde yakalandı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde hakkında kesinleşmiş 25 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Ş.A., polis kontrolünde yakalandı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde hakkında kesinleşmiş 25 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Ş.A., polis kontrolünde yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Ovaeymir Mahallesi'nde şüphe üzerine Ş.A.'yı durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde hakkında çok sayıda hırsızlık suçundan kesinleşmiş 25 yıl 7 ay hapis cezası bulunduğu ortaya çıkan Ş.A., sevk edildiği adliyede, tutuklandı.


- Aydın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN

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