25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, polis kontrolünde yakalandı
22.01.2021 08:31 | Son Güncelleme: 22.01.2021 08:35
AYDIN'ın Efeler ilçesinde hakkında kesinleşmiş 25 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Ş.A., polis kontrolünde yakalandı.
AYDIN'ın Efeler ilçesinde hakkında kesinleşmiş 25 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Ş.A., polis kontrolünde yakalandı.
- Aydın
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Ovaeymir Mahallesi'nde şüphe üzerine Ş.A.'yı durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde hakkında çok sayıda hırsızlık suçundan kesinleşmiş 25 yıl 7 ay hapis cezası bulunduğu ortaya çıkan Ş.A., sevk edildiği adliyede, tutuklandı.
- Aydın
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN