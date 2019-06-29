25. Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivali başladı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Yeşilyurt Belediyesi, Yeşilyurt Kaymakamlığı ve İstanbul Yeşilyurtlular Derneği tarafından Çırmıktı Ahmet Atılgan Parkı Güreş Sahası'nda düzenlenen festivalin açılışında yaptığı konuşmada, etkinliğin hayırlı olmasını diledi.

Mevsimlerin insanın duygu dünyasını yaşattığını belirten Baruş, şöyle devam etti:

"Nasıl ki sonbahar geldiği zaman hüzünleniyorsak kış geldiği zaman karamsar davranıyorsak, ilkbahar geldiğinde ruhumuzda bir uyanış bir diriliş duygusu hissediyorsak yaz geldiğinde de içimiz sevinçle doluyor. Bereketin, üretimin sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Aslında kiraz da Anadolu'nun gerçekten yüz yıllardır yetiştirilen bir meyvesi olarak his dünyamızda duygu dünyamızda önemli bir yer tutuyor. Sadece damaklarımızı lezzetlendirmekle kalmıyor. İlkbaharda kiraz çiçekleri açtığı zaman biz yaşam sevincimizi daha yoğun hissetmeye başlıyoruz. Bu festivalin ilçemize Malatya'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise festivallerin birlik ve beraberlik timsali olduğunu söyledi.

Birlik ve beraberliğin önemine dikkati çeken Gürkan, "Bu tür etkinliklerin desteklenmesi gerektiğini biliyorum. Bu konuda ki kararlılığımızı hep ifade ettik ve etmeye de devam edeceğiz. Festivalimizin Malatya'mıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da amaçlarının Yeşilyurt'u ve kirazını tanıtmak olduğunu belirtti.

Programa AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Hakan Kahtalı, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, Malatya Emniyet Müdürü Ömer Urhal, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ve çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.

Yarın sona erecek festival kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA