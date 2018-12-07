Nişanlısına Kızıp İntihar Girişiminde Bulunan Genç Kızın Hayatı Karardı

Gaziantep'te yaklaşık 2 yıl boyunca kazazede ve hastaların yardımına koşan ATT Yasemin Durkal, tartıştığı nişanlısına kızıp gerçekleştirdiği intihar teşebbüsünün ardından ise eski sağlığını arıyor. İpten nişanlısı tarafından alınan Yasemin 5 yıl süren tedaviye rağmen halen daha konuşamıyor, hareket edemiyor.

Gaziantep'te 2011 yılında Acil Tıp Teknisyeni olarak 112 ambulansında görev yapmaya başlayan 25 yaşındaki Yasemin Durkal, yaklaşık 2 yıl boyunca ihbardan ihbara koşturarak, kazazede ve hastalara hayat kurtaran müdahalelerde bulundu. Bir süre sonra iş yerinde meslektaşı A.G ile tanışan Yasemin Durkal, çok sevdiği A.G ile nişanlandı. Evlilik planları yapan Yasemin Durkal, süreçte sık sık nişanlısı ile tartışmaya başladı. 27 Ağustos'ta da nişanlısı ile tartışan Yasemin Durkal, evin garajında kendisini iple tavana asarak intihar girişiminde bulundu.

ŞİDDET VE KREDİ İDDİASI

Yaşanılan süreci anlatan anne Ayşe Durkal, A.G'nin kızına şiddet uyguladığını ve üzerinden kredi çektiğini ileri sürdü. Kızının süreçte nişan yüzüklerini attığını ve A.G'nin ailesinin özür dilemesi üzerine ise yeniden barıştıklarını belirten anne, "Kızım göreve başladıktan sonra 1 yıl çalıştı. İyi bir arkadaşı olduğunu söyledi. Çok ısrar etti ve eve getirerek bizimle tanıştırdı. Başta memnun kalmıştık. Nişan olduktan sonra bazı yaşadıklarımız hoşumuza gitmedi. Ayrılmalarını istedik ama Yasemin istemedi. Sürekli tartışırlardı. Küçük kardeşi farketmiş sırtında morluk olduğunu, şiddet görmüş. Sorunca ağladı. Babasına söyledim. Bir süre sonra ise kendisi yüzükleri çıkarttı. Yüzükleri bize verdi. Tekrar istedi ama vermedik. Oğlan da kendi ailesine söylemiş. Ailesi geldi. Özür dilediler, arayı buldular. Tekrar barıştılar ama hep kavga ederlerdi. Çok zor şartlarda okuttuk. Maaşına biz hiç karışmazdık. Kızım, 'işten kurtulmak için okuyacağım' derdi. Çocukluğunu hiç yaşayamadı. Bu nedenle maaşına hiç karışmazdık. 'Yesin içsin, her istediğini alsın giysin' derdim. Son zamanlarda hiç para harcayamazdı. Benden para isterdi. Maaşı olduğunu söylerdim. Ama yine de verirdim" dedi.

"EŞYALARI HAZIRLANDI"

Kızının düğün planları yaptığını da anlatan acılı anne, "Eşyalarını hazırladık. Bundan başkasıyla yapamam, ben çok seviyorum derdi. Kızımın nişanlısı, bizden habersiz kredi çektirmiş. Kendisinin banka ile sorunu olduğu için Yasemin adına kredi çekmiş. Hiç ödememiş, hep Yasemin'e ödettirmiş. Yasemin'in not defterini buldum, orada gördüm, kredi ödediğini. Hep sorardım söylemezdi" şeklinde konuştu.

NİŞANLISINA İPLE BİRLİKTE FOTOĞRAFINI GÖNDERMİŞ

Anne Durkal, kızının olay gecesi tüm telefonları kapattığını belirtirken, iple çektirdiği fotoğrafı ise nişanlısına attığını kaydetti. Kızını ipten A.G'nin aldığını vurgulayan Ayşe Durkal, "Akşam yemeği yedik, ben yattım. Gece 04: 00 sıralarında 'baba' diye bağıran çığlık sesine uyandık. Balkondan baktık, nişanlısının sesiydi. Hemen koşarak yere indik. Komşular gelmiş, Yasemin'i yere yatırmış, kalp masajı yapıyordu. 112 ambulansı ile hastaneye götürdüler. Ben ne olduğunu anlamadım. Yasemin intihara girişmiş. Gece nişanlısı ile konuşmuşlar, kavga etmişler. Ona söylemiş intihar edeceğini, bizim telefonlarımızı da kapatmış. Yasemin nişanlısına resim çekmiş göndermiş. A.G ise resmi görünce bizim telefonlarımızı aramış. Yasemin bizim telefonları kapatmış. Bizim telefonlar kapalı olunca, eve gelmiş. Garajın kapısına vurarak açmış, Yasemin'i kendi indirmiş ipten" ifadelerini kullandı.

KONUŞAMIYOR, HAREKET EDEMİYOR

Kızının yıllar öncesinde insanların sağlığı için mücadele ettiğini hatırlatan anne Ayşe Durkal, şimdi ise konuşamaz, hareket edemez bir durumda olduğunu ifade etti. Yaklaşık 5 yıldır kızının tedavi gördüğünü de kaydeden anne Durkal, kızının tedavi sürecinde ise sağlık konusunda devletin tanıdığı tüm imkanlardan faydalandıklarını da kaydetti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YARDIM TALEBİ

Kızının yeniden eski sağlığına kavuşması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan'dan destek isteyen Anne Ayşe Durkal, "4.5 yıl hastanede kaldık, 5 yıldır tedavi görüyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Hanım'a teşekkür ediyoruz. Sağlık konusunda tanınan her imkandan faydalandık. İlacından bezine, bakım maaşına kadar her şeyden faydalandık. Emine hanım beni iyi anlar, o da anne. Yasemin'in en iyi yerlerde tedavi edilmesini istiyorum. Doğru yerlere götüremedik, inşallah doğru ellerde tedavi ettiririz" diye konuştu.

Baba Mahmut Durkal da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, kızının eski sağlığına kavuşması için yardım istedi.