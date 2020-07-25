25 yaşında maket ustası oldu, taleplere yetişemiyor
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25 yaşında maket ustası oldu, taleplere yetişemiyor

25 yaşında maket ustası oldu, taleplere yetişemiyor Erzurum'da marangozluk yapan Lokman Kalaycı bin bir zahmetle ağaçları sanat eserine dönüştürüyor.

25.07.2020 10:33 | Son Güncelleme: 25.07.2020 10:40

25 yaşında maket ustası oldu, taleplere yetişemiyor

ERZURUM - Erzurum'da marangozluk yapan Lokman Kalaycı bin bir zahmetle ağaçları sanat eserine dönüştürüyor. Örneklerinin aksine daha 25 yaşında maket ustası olan genç marangoz ürettiği birbirinden güzel ürünlere olan taleplere yetişmek için gece gündüz çalışıyor.

Erzurum'un Uzundere İlçesinde yaşayan 25 yaşında ki marangoz Lokman Kalaycı mütevazi atölyesinde ağaçları sanat eserine dönüştürüyor. Kalaycı, çocuk yaştan berri bulunduğu atölyesinde boş zamanlarında ağaçlardan maket evler, gece lambaları ve mumluklar yapıyor.

Yaklaşık 10 yıldır babasına ait olan atölyede çalışan Kalaycı, örneklerinden farklı olarak daha 25 yaşında maket ustası olma başarısı gösterdi. İlginç maket ürünleri günlerce çalışmanın ardından tamamlayan genç marangoz yaptığı ürünlere olan taleplere adeta yetişemiyor. Çocukluğundan berri mesleğini aşkla yapan Kalaycı yeni fikirler üreterek maket çalışmalarını çeşitlendirmek istiyor.

Maket ustalığını aşkla yaptığını ifade eden Lokman Kalaycı, "Bu işe çocuk yaşta başladım. Çekirdekten yetişmeyim. Bu mesleği babamla birlikte yapıyoruz. Normalde hobi olarak başladım şimdi kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Şuanda imkanlarım maalesef kısıtlı. Elimde ki malzemeler ile ancak bu ürünleri çıkartabiliyorum. Ürünlerim de doğal malzemeler kullanıyorum. Şatolar yapıyorum, ve buralarda doğal taşlar kullanıyorum. Bu işi genellikle 50 yaşın üzerindekiler yapıyor. Bu ustalar bana güzel tepkiler veriyor. Bu iş benim hayat tarzım bu işi ölene kadar yapacağım. Kendi fikirlerim var. Daha güzel şeyler yapacağıma inanıyorum" dedi.

25 yaşında maket ustası oldu, taleplere yetişemiyor

Kaynak: İHA

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