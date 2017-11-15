25. Yapex Fuarı Açıldı

Antalya'da bu yıl 25'incisi düzenlenen "Uluslararası Yapı Malzemeleri, İnşaat Teknolojileri, Yapı Yenileme ve Restorasyon Fuarı" (YAPEX) açıldı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya EXPO Center'da düzenlenen fuarın açılışında, kalkınmanın yerelde başladığını, artık belediyecilikte kavramların değiştiğini söyledi.



Yaklaşık 50 yılın belediyeciliğinde ideolojik belediyecilik olduğunu dile getiren Türel, eskiden belediyeciliğin tamamen farklı kavramlar için özellikle de istihdam ofisi gibi kullanıldığını ifade etti.



İdeolojik belediyecilik kavramı tarihteki yerini aldıktan sonra belediyeciliğin farklı kavramla tanıştığına değinen Türel, köylerden göçlerle birlikte altyapı belediyeciliğinin başladığını bildirdi.



Zamanla bunun da hedef kavramı arasından çıktığını ve sosyal belediyeciliğin başladığını anlatan Türel, "İnsanımıza yardım öncelikli belediyecilik başladı. Belediyeler eksiksiz projeler üretiyor." dedi.



Son olarak "vizyon belediyecilik" kavramının ortaya çıktığını vurgulayan Türel, geleneklere sahip çıkarak, modern ve çağdaş bilişim çağının gereklerini ortaya koyacak bir vizyon oluştuğunu kaydetti.



"Kültürel tanıtım önemlidir"



Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma (ÇEKÜL) Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen de fuarın, önemli sektörlerle düzenlendiğini söyledi.



Tarihi, kültürel, somut ve somut olmayan bütün değerlerin devreye sokulması gerektiğini aktaran Sözen, kültürel tanıtımın her zaman önemli olduğuna dikkat çekti.



Sözen, belediyelerin doğruyu ve yanlışı iyi tanıdığını, herkesin belediyelere güvenmesi gerektiğini dile getirdi.



Tarihi Kentler Birliği ve Samsun Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz da YAPEX'in enstitü haline geldiğini, söz konusu fuarın bazı anlayışları ortadan kaldırarak, yenilikler getirdiğini bildirdi.



Tesisat İnşaat Malzemecileri Federasyonu Başkanı Aydın Eşer, yurt dışından ziyaretçi sayısını artırmak için bu tür fuarların artırılması gerektiğini vurguladı.



Konuşmaların ardından protokol üyeleri, üç gün sürecek fuarın açılışını gerçekleştirdi, stantları gezdi.