25 üniversite Kariyer Günü için Torbalı'ya gelecek

30.09.2019 17:47

Torbalı Belediyesi lise öğrencileri ve mezunlara yönelik üniversite ve meslek seçimindedestek olmak üzere Torbalı'da Kariyer Günleri düzenleniyor. 7 Ekim'de Belediye Kültür Merkezi'ndeyer alacak etkinliğe 25 üniversite katılacak. Bu yıl birincisi gerçekleşecek olan Kariyer Günleri'nde 2 de seminer gerçekleşecek. Tüm hazırlıkları ve işbirliği çalışmaları tamamlanan Kariyer Günleri, öğrencilere vizyon kazandırmak, ortaöğretim kurumlarının üniversitelerle işbirliğini artırmak amacı taşıyor. Gün boyunca 10.30-17.30 saatleri arasındakatılımcıları bekleyen etkinlik kapsamındagerçekleşecek olan seminerler öğrencilere hedeflerini de çizdirmiş olacak.

ÜNLÜ EĞİTİMCİ KILANÇ TORBALI'DA

Torbalı Belediyesi doğru meslek seçimi yapabilmeleri amacıyla üniversiteler ile lise öğrencilerini bir araya getiren "Kariyer Günleri"nin birincisini önümüzdeki Pazartesi gerçekleştiriyor. Sabancı, Yeditepe, TOBB ETÜ, İstinye, Bilgi, Demokrasi, Aydın ve İstanbul Okan Üniversitesi gibi toplamda 25 üniversitenin stant açacağı Kariyer Günleri'nde ayrıca geleceklerini doğru bir şekilde planlayabilmeleri için gençlere yönelik rehberlik ve kariyer odaklı 2 seminer düzenlenecek.İstanbul Okan Üniversitesi Aday İlişkileri Müdürü S. Gülsün Şirin ve yaptığı akademik çalışmalarla zirvede yer alan İstinye Üniversitesi Genel Sekreteri Burak Kılanç, öğrencilere ayrı ayrı seminer verecek. Gaziemir, Kemalpaşa, Menderes, Tire, Selçuk gibi çevre ilçelerden de öğrenciler ücretsiz bir şekilde Torbalı'ya taşınacak.

UYGUR: MUTLU TOPLUMUN TEMELİ MUTLU BİREYLERDİR

Geçtiğimiz aylarda da ilçede üniversiteyi kazanan gençlere yönelik tercih masası kuran ve öğrencilerin doğru tercihler yaparak başta kendilerine sonra ise topluma faydalı birer birey olacaklarını ifade eden Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, "Belediye olarak öğrencilerimize her zaman kapımız açıktır. Öğrencilere kanunlar çerçevesinde elimizden gelen her yardımı yapmaya hazırız. Bu kapsamda ilçemizde de bir ilk olan Kariyer Günleri'ni başlatacağız. Öğrencilerimiz kendini gerçekleştirecekleri bölümlerde okuyarak hem topluma hem kendilerine faydalı olacaktır. Nitekim mutlu bir toplumun temeli mutlu bireylerden oluşur. Bize de bu aşamada üzerimize ne düşüyorsa onlar için yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler