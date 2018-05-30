25. Uluslararası Hazar Petrol ve Gaz Konferansı Bakü'de Başladı

BAKÜ (İHA) – 25. Uluslararası Hazar Petrol ve Gaz Konferansı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başladı.

Konferansa büyük petrol şirketlerinin yanı sıra orta ve küçük ölçekli çok sayıda petrol ve gaz şirketi de katılıyor. "Dayanıklı geleceğin geliştirilmesi faktörler: kavram ve innovativlik" adlı kurul toplantısında Azerbaycan'ın Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Sanusi Barkindo, Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nun (GECF) Genel Sekreteri Yuri Sentyurin ve Japonya'nın ekonomi, ticaret ve sanayi üzere parlamento Bakan Yardımcısı Daisaku Hiraki konuşma yaptı. Başta Total, Türkiye Petrolleri (TP), Saipem, Saudi Aramco, Petro Vietnam Oil and Gas Group, BP ve Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) olmak üzere yoğun bir katılımın olduğu konferansa 500'den fazla lider şirket, endüstri bakanı, uluslararası ve yerel uzman başkanı katılıyor. Konferans, önde gelen enerji ve petrol ve gaz şirketlerinin başkanlarının yanı sıra, petrol ve gaz endüstrisinin gelişmesinde güncel konuları tartışacak olan endüstri bakanlıklarının temsilcileri ve etkili endüstri uzmanlarını bir araya getirecek.

Azerbaycan'ın petrol piyasasının istikrara kavuşmasında önemli bir rol oynadığını belirten Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, "Bildiğiniz gibi, petrol fiyatlarının farklı jeopolitik gerçekler ve çevre üzerinde belirli bir etkisi vardır. Mevcut jeopolitik eğilimler ve belirli politik kararların yanı sıra dünyanın en önemli petrol endüstrisinin dahil olduğu ülkelerde petrol fiyatlarının varil başına 80 dolara kadar yükselmesine katkıda bulunmuştur. Ancak, durum sürdürülebilir değildir. Petrol üreticisi ülke ihracatçıları çekici bulmasına rağmen, bu küresel ekonomik göstergeler tarafından haklı çıkar. ABD, Avrupa'nın büyüyen ekonomisi, Çin'in büyüyen ekonomisi elbette petrol tüketicilerine olan talebi artırıyor. Bununla birlikte, petrol fiyatlarına etkisi olan bu göstergeler yavaş yavaş gerçekleşiyor. Beklenen değişikliklere ve pazar satışlarına rağmen, petrol talebindeki değişikliklerin işbirliğimizi kritik bir düzeye getirdiğine inanıyorum. Yeni durumun düzenlenmesi için "OPEC+" formatındaki işbirliği de önemlidir. Bir diğer önemli konu ise pazarı etkileyen yeni çevre, yeni teknolojiler, enerji üretimi ve tüketimi. Uzun zamandır bu teknolojilerin enerji dengesini ve petrol piyasasını dengelemek için yeterli güce sahip olacak. Azerbaycan, mümkün olan en kısa sürede OPEC'e katılmış ve taahhütlerini yerine getirerek petrol piyasası süreçlerinin istikrara kavuşmasında önemli bir rol oynamıştır" dedi.

Türkiye, Azerbaycan'ın en büyük ikinci ticaret ortağı olduğunu vurgulayan TP Genel Müdürü Melih Han Bilgin, "Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in seçimlerden sonra ilk ziyaretini Türkiye geçekleştirmesi bir daha iki ülke arasındaki işbirliğinin gücünü gösteriyor. Geçtiğimiz 20 yılda Azerbaycan, Türkiye ekonomisine 44 milyar, Türkiye ise Azerbaycan ekonomisine 20 milyar yatırım yaptı. Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ticaret cirosu, bu yılın ikinci çeyreğinde yarım milyar dolara ulaştı. Azerbaycan TPAO için en önemli ve stratejik ülkedir. Azerbaycan, tüm alanlarda Türkiye'nin en büyük ortaklarından biridir. Türkiye, Azerbaycan'da bir dizi büyük ölçekli projeye katılmıştır. En zor olanlardan biri Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesidir. Bilgin, Türkiye ve Azerbaycan'ın enerji güvenliği konusundaki işbirliğini genişletmek istediklerini söyledi. Son 10 yılda, Türk Petrolleri olarak kıyı dışı alanın keşfinin en büyük kısmını dikkate aldığımızda, aynı zamanda kapsamlı bir açık deniz sondaj şirketi olduğunu açıkladık. Milli Petrol şirketi olarak 2017'nin soruna doğru bütün Türkiye sınırları içerisindeki kıyılardan bu teknolojinin derin delme kabiliyetini arttırdık ve ulusal kaynaklarımızla hem Akdeniz hem de Karadeniz'deki projelerimizi keşfetmeye başlayacağız" diye konuştu.

Bu yıl 25'incisi düzenlenen Uluslararası Hazar Petrol ve Gaz Konferansı yarın sona erecek. - BAKÜ