25. Uluslararası Beypazarı ve Yöresi Kültür, Turizm ve Tarih Festivali

08.09.2019 19:36

Beypazarı ilçesinde bu yıl 25'incisi düzenlenen "Uluslararası Beypazarı ve Yöresi Kültür, Turizm ve Tarih Festivali" kapsamında yemek ve tatlı yarışması gerçekleştirildi.

Beypazarı mutfağı yöresel dolma, yöresel etli yemeği ve yöresel tatlıları kategorilerinde gerçekleşen yarışmaya 35 kişi katıldı.

Yarışmada yöresel dolma kategorisinde Selma Türk birinci, Minteha Balcı ikinci, Beyhan İnceoğlu üçüncü oldu.

Yöresel etli yemek kategorisinde Mahmut Demir birinciliği, Elif Çetin ikinciliği, Seda Türk üçüncülüğü elde ederken, yöresel tatlılar kategorisinde Elif Çetin, Lütfiye Dursun ve Minteha Balcı sırasıyla ilk üçe giren yarışmacılar oldu.

Yarışmaya katılanların sertifika ve hediyeleri, Beypazarı Belediye Başkan Yardımcısı Osman Tuncel tarafından verildi.

Öte yandan, Genç Avcılar ve Atıcılar Derneği tarafından ilçe genelinde atış müsabakası düzenlendi.

Yarışmanın yapıldığı alana gelen Kaymakam Temel Ayca, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, temsili olarak atış yaparak yarışmayı başlattı ve yarışmacılara başarılar diledi.

Üç kategoride yapılan yarışmada dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.

Festival, şehir stadında Oğuz Yılmaz ve Zara'nın vereceği konser ve ardından havai fişek gösterisiyle son bulacak.

Kaynak: AA