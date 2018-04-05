25 Ülkeye 1,2 Milyondan Fazla Ceviz Fidanı Sattılar

Balıkesir'in Bandırma ilçesinden geçen yıl İngiltere, Portekiz ve İtalya'nın da aralarında bulunduğu 25 ülkeye 1,2 milyondan fazla ceviz fidanı gönderildi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Ersin Yazıcı, Bandırma'nın Sahil Yenice Mahallesi'nde, 25 Kasım 2017'de yürürlüğe giren "Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliği" kapsamında oluşturulacak Tarıma Dayalı Organize İhtisas Sanayi Bölgesi (TDİOSB) tanıtım toplantısına katıldı.

Toplantıda, Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgelerinin kuruldukları çevreye ve ülkeye katkıları, kurulum aşamasında ve sonrasındaki devlet teşvikleri, çiftçiye olan yararları, pazarlama ve ihracat konusundaki avantajları, üreticinin önünü açacak uygulamalar ve sistemin işleyişi hakkında bilgilendirmeler yapılarak, fidancılık açısından önemli bir yere sahip bölgede Fidancılık Organize Sanayi Bölgesi kurulması konusunda çiftçilerle görüş alışverişinde bulunuldu.

Valilik açıklamasında ayrıca bölgenin ceviz fidanı üretim potansiyeline ilişkin bilgiler verildi. Buna göre, Bandırma'da 105 üretici tarafından 2016 yılında 5 milyon 642 bin olan ceviz fidanı üretimi, geçen yıl 977 dekar alanda 9 milyon 161 bini sertifikasız standart, 694 bini sertifikalı olmak üzere 9 milyon 855 bine ulaştı.

Bandırma'nın kırsal mahalleleri Sahil Yenice, Ömerköy, Erikli ve Dutliman'da üretilen ceviz fidanları, İtalya, Yunanistan, Azerbaycan, İngiltere, İran, İspanya, Kazakistan, Özbekistan, Portekiz, Romanya, Rusya, Sırbistan ve Ukrayna'nın aralarında yer aldığı 25 ülkede alıcı buluyor. Geçen yıl 1 milyon 237 bin fidan ihraç edildi.

Vali Yazıcı, TDİOSB Projesi'nin amacının, Balıkesir'in mevcut tarım olanaklarından yararlanarak, ilin tarım ürünlerindeki kalitesini, katma değerini ve çeşitliliğini artırmak ve ihracata dönüştürmek olduğunu belirtti.

Projenin, bereketli topraklardan en üst seviyede verim alınmasını sağlayacağına inandığını vurgulayan Yazıcı, "Balıkesir Valiliği olarak projenin en kısa sürede hayata geçmesi için her alanda destek vermeye hazırız. Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Balıkesir'in tarımsal kalkınması konusunda çığır açacak ve istihdam konusunda çok büyük katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Toplantıda Yazıcı'ya Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Zekeriyya Erdurmuş eşlik etti.