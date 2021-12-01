ANKARA (AA) - 25. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali için başvurular başladı.

Uçan Süpürge Vakfı'nda düzenlenen basın toplantısında, festivale ilişkin detaylar paylaşıldı.

Buna göre, "www.ucansupurge.org.tr" adresinden erişime açılan form ile bugün itibarıyla festivale başvuru yapılabilecek.

Teması "Kadınların Mirası" olarak belirlenen 25. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, 26 Mayıs-5 Haziran 2022 tarihleri arasında Ankara'da yapılacak.

Festival kapsamında yer alacak söyleşi, etkinlik ve film gösterimleri için ise Ankara'nın kalbinde yer alan sinemaların yeniden açılması hedefleniyor.

Bu kapsamda, Ankara'nın şehir kültüründe önemli yere sahip iki sinema, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kent Konseyi ve Uçan Süpürge Vakfı iş birliğiyle yeniden başkentin sanat hayatına kazandırılacak.

AA / İsa Toprak - Son Dakika Haberleri

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