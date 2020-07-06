25 ton kağıt yüklü tır alev alev yandı
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25 ton kağıt yüklü tır alev alev yandı

25 ton kağıt yüklü tır alev alev yandı Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde seyir halindeyken alev alan 25 ton kağıt yüklü TIR kullanılamaz hale geldi.

06.07.2020 09:29 | Son Güncelleme: 06.07.2020 10:17

25 ton kağıt yüklü tır alev alev yandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde seyir halindeyken alev alan 25 ton kağıt yüklü TIR kullanılamaz hale geldi.

Olay, Muratlı ilçe merkezi ile Müsellim Mahallesi bağlantı yolu 1. kilometre üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Hüseyin Ç. sevk ve idaresindeki bir nakliye firmasına ait Bulgar plakalı TIR, seyir halinde iken aniden alev aldı. Sağ dikiz aynasından yangını fark eden sürücü, dorsesi 25 ton kağıt yüklü tırı emniyet şeridine çekerek itfaiyeye haber verdi. Alevler kısa sürede dorse kısmının tamamını sardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise, yangına anında müdahale ederek uzun uğraşlar sonucu kontrol altına almayı başardı. Söndürme çalışmaları sırasında trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

25 ton kağıt yüklü tır alev alev yandı

Kaynak: İHA

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