25 TL Değerindeki Oyun, Steam'de Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Kısa süreliğine ücretsiz olan oyunları sizlerle paylaştığımı serimizde bugün fazlasıyla eğlenceli bir oyunla karşınızdayız. Çevrimiçi ve FPS 'pinball' olarak tanımlayabileceğimiz oyun Kabounce oyuncuları arasındaki çekişme gerçekten büyük. Çevrimdışı modu olan oyunda aynı zamanda zamana karşı da yarışabiliyorsunuz.

Kabounce nasıl edinilir?

Kabounce oyunu oyun dağıtım platformu Steam'de ücretsiz oldu. Bu doğrultuda ilk adım olarak Steam'e giriş yapmalısınız.

Arama yerine Kabounce yazıp oyunun sayfasına giriş yapın.

Kabounce Alın başlığı altında bulunan Hesaba Ekle butonuna tıklayın.

Yapmanız gereken her şey bu kadar. Oyunu başarılı bir şekilde kalıcı olarak kütüphanenize eklediniz. Oyunu hemen indirmek için Şimdi Yüklemek için Tıklayın'a tıklayın.

Açılan pencerede oyunu yüklemek istediğiniz yolu seçtikten sonra İLERİ butonunu kullanarak oyunu bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7



İşlemci: 2.4 GHz Dual core



Bellek: 4 GB RAM



Ekran Kartı: Intel(R) HD Graphics 4600



DirectX: Sürüm 11



Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı



Depolama: 4 GB kullanılabilir alan



Ses Kartı: Dahili

Yukarıdaki adımları tamamladığınızda Kabounce oyununu dilediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Kısa süreliğine ücretsiz olan oyunun 24 Haziran saat 20.00'ye kadar ücretsiz kalacağını da unutmayın.