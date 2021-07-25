25 Temmuz Pazar İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! Son dakika İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!
Son dakika: 25 Temmuz Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 25 Temmuz Pazar 2021 İSKİ su kesintileri! Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek?
İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 25 Temmuz Pazar İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!
Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah, Tevfikbey Mah, Halkalı Merkez Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.07.2021 18:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2021 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.