25 Temmuz Pazar İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! Son dakika İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!

Son dakika: 25 Temmuz Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 25 Temmuz Pazar 2021 İSKİ su kesintileri! Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek?