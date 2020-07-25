25 Temmuz Cumartesi DHA Spor Gündemi
MKE Ankaragücü21.00 İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor21.00 Hes Kablo Kayserispor - Trabzonspor21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK21.
25.07.2020 09:40 | Son Güncelleme: 25.07.2020 10:18
Demir Grup Sivaspor
21.00 Gençlerbirliği - Beşiktaş21.00 Yukatel Denizlispor - MKE Ankaragücü21.00 İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor21.00 Hes Kablo Kayserispor - Trabzonspor21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK21.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor
TFF 3'ÜNCÜ LİG 1'İNCİ GRUP PLAY-OFF FİNAL20.00 Anagold 24 Erzincanspor - 68 Aksaray Bld.
AVRUPA'DAN FUTBOL
22.45 Napoli - Sassuolo (Mert Müldür)
Kaynak: DHA