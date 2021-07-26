25 Temmuz 2021 Haberleri
25 Temmuz 2021 Manşet Haberleri.
- İstanbul'da dolunay büyüleyici manzaralar ortaya çıkardı
- Sosyal medyayı ayağa kaldıran tecavüz iddiası! 22 yaşındaki genç kızın anlattıkları kan dondurdu
- Ömer Halisdemir için çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Sarıtaşlı, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
- İki grup arasında 'ayağını üst üste atma' kavgası: 2 yaralı, 3 gözaltı
- Eski Türkiye güzeli Senem Kuyucuoğlu, yeni kız arkadaşıyla aşka geldi
- Eski Fenerbahçeli Max Kruse'den canlı yayında Kürtçe evlilik teklifi
- Ziyaretçi akınına uğrayan Salda Gölü'nde tahribat! Su 50 metre çekildi, balçık oluştu
- Uludağ'da kaybolan kadın 3 gün sonra sağ bulundu
- Gaziantep'te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı şarampole uçtu: 2 ölü
- CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Merkel'in 'mülteci' sözlerine sert tepki: Bir daha asla
- Bakan Koca salgından kurtulmanın formülünü verdi: Salgın aşısız yenilmez, aşınızı olun
- Hesap yüzünden darbedildiklerini söyleyen Ece Erken'e gittikleri mekandan jet yanıt: İddialar asılsız
- Otomobilin çarptığı motosiklettekiler metrelerce yükselip yola savruldu! O anlar kamerada
- Meteoroloji ve AFAD'dan Karadeniz'deki 5 şehrimize sel ve heyelan uyarısı
- Talihsiz kadın, 3 çocuğunun gözü önünde boşanma aşamasındaki eşi tarafından dövüldü
- Koronavirüs nedeniyle kardeşini kaybeden Alişan'ın son hali yürekleri paramparça etti
- Son Dakika: Türkiye'de 25 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 55 kişi vefat etti, 14 bin 230 yeni vaka tespit edildi
- Norveç'te atmosfere giren meteor geceyi gündüze çevirdi
- Fidye cinayetinin detayları ortaya çıktı! Para aldıkları halde talihsiz adamı öldürmüşler
- Kapalı Maraş gerginliği büyüyor! Rum Kesimi'nden Kıbrıslı Türklere pasaport tehdidi
- Bakan Yanık, zorla evlendirilmek istenen 16 yaşındaki kız çocuğunun haberini paylaştı: Asla göz yummayız
- Pendik'te dehşet evi! Fidye için kaçırdıkları şahsı para alamayınca öldürüp bahçeye gömdüler
- İki grup arasında silahlı kavga çıktı! Baba ve oğlu öldü, aynı aileden 3 kişi de yaralandı
- Ece Erken ve eşi gelen 20 bin liralık hesaba sitem edince kavga çıktı
- Gülşen'in günlerce konuşulan transparan kıyafetini Duygu Özaslan da giydi
- Cicaldau'nun G.Saray'a satılmasıyla sinir krizi geçiren Craiova hocası, takımdan resmen kovuldu
- Haluk Levent'ten duygu dolu 'Elfida' paylaşımı! Hikayeyi okuyanlar gözyaşlarını tutamadı
- Olimpiyatlara damga vuran basketbolcu robot! Attığı her atış basket oldu
- Yangın söndürüldükten sonra fenalaşan itfaiye eri, hayatını kaybetti
- Rüya takım 17 yıl sonra yenildi! ABD'yi sahadan silen Fransa'dan görkemli galibiyet
- Galatasaray'ın yeni yengesi Bianca Maria'nın paylaşımı taraftarı mest etti
- Başarılı kaleci Altay Bayındır, yeni teknik direktör Vitor Pereira'ya övgüler yağdırdı
- Vatandaşların insan zinciri ile göletten çıkardığı iki genç, hastanede hayatını kaybetti
- Türkiye'ye giriş yapan gurbetçi önce gözyaşlarını tutamadı sonra 'Erik Dalı' çaldı
- Beckham'ın teknesini polis bastı! Oğlunun işlediği suç yüzünden tatil zehir oldu
- Tokyo Olimpiyatları'nda ikinci madalya da geldi! Hatice Kübra gözyaşlarını tutamadı
- Arhavi'deki selden yeni görüntü! Mahsur kalan çiftin mucize kurtuluşu kamerada
- Tedavisi tamamlanan sanatçı Fatma Girik taburcu edildi
- Bomba iddia: Ece Erken ve eşi, Yıldız Tilbe'nin konserinde bir grup ile kavga etti
- Yıldırım düşen ev, dakikalar içinde küle döndü
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